سعر DJENN (COIN)
سعر DJENN (COIN) المباشر لليوم هو USD 0.00339784. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DJENN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.58
- تغيير سعر DJENN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DJENN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DJENN مقابل USD هو $ -0.0009559455 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DJENN مقابل USD هو $ -0.0008139518 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DJENN مقابل USD هو $ -0.002634824930409605 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0009559455
|-28.13%
|60 يوم
|$ -0.0008139518
|-23.95%
|90 يوم
|$ -0.002634824930409605
|-43.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DJENN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+6.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DJENN coin is a Blast native fancoin. Fairly launched with Tornado Launcher. Made in honor of our Queen of Blast Alpha JENNDEFER. It has no intrinsic value. Available on Tornado Launcher and Thruster. A fully experienced team is taking over the Blast Network. the DJENN coin team is ready to show what good connections mean when it comes to business. DJENN coin have a strong meme culture our Community loves and lives for memes, and we firmly believe that the only way to truly make cryptocurrencies . Even though it’s a meme, it makes comments about mainstream and ensure community adoption is to harness the power of memes .
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