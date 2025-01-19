سعر DJBONK (DJBONK)
سعر DJBONK (DJBONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DJBONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DJBONK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 172.54
- تغيير سعر DJBONK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DJBONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DJBONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DJBONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DJBONK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.29%
|60 يوم
|$ 0
|-34.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DJBONK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A DJ dog mixing up coins on Solana. Welcome to $DJBONK. A memecoin with utility & a ready-to-use telegram mixer product.
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