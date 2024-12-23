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سعر Diversified Staked ETH (DSETH) المباشر لليوم هو USD 4,027.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.48M . يتم تحديث سعر DSETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diversified Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K - تغيير سعر Diversified Staked ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 616.42

أداء سعر Diversified Staked ETH (DSETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diversified Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diversified Staked ETH مقابل USD هو $ +882.0364455120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diversified Staked ETH مقابل USD هو $ +1,681.9944402720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diversified Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +882.0364455120 +21.90% 60 يوم $ +1,681.9944402720 +41.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Diversified Staked ETH (DSETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diversified Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,133.84$ 4,133.84 $ 4,133.84 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.04%

معلومات سوق Diversified Staked ETH (DSETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: