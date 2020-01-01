توكنوميكس Ditto Staked Aptos (STAPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ditto Staked Aptos (STAPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ditto Staked Aptos (STAPT) Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. الموقع الرسمي: https://www.dittofinance.io/ اشتر STAPT الآن!

توكنوميكس Ditto Staked Aptos (STAPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ditto Staked Aptos (STAPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 238.66K $ 238.66K $ 238.66K إجمالي العرض: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K العرض المتداول: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 238.66K $ 238.66K $ 238.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 السعر الحالي: $ 4.84 $ 4.84 $ 4.84 معرفة المزيد عن سعر Ditto Staked Aptos (STAPT)

توكنوميكس Ditto Staked Aptos (STAPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ditto Staked Aptos (STAPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STAPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STAPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STAPT، استكشف السعر المباشر لتوكن STAPT!

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