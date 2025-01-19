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سعر Ditto Staked Aptos (STAPT) المباشر لليوم هو USD 9.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STAPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ditto Staked Aptos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.94K - تغيير سعر Ditto Staked Aptos خلال اليوم هو -4.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ditto Staked Aptos (STAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ditto Staked Aptos مقابل USD هو $ -0.4583732317873 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ditto Staked Aptos مقابل USD هو $ -1.1761020740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ditto Staked Aptos مقابل USD هو $ -2.9884984710 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ditto Staked Aptos مقابل USD هو $ -1.126688604163354 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.4583732317873 -4.49% 30 يوم $ -1.1761020740 -12.08% 60 يوم $ -2.9884984710 -30.71% 90 يوم $ -1.126688604163354 -10.37%

تحليل سعر Ditto Staked Aptos (STAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ditto Staked Aptos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.62$ 9.62 $ 9.62 24 ساعة مرتفع $ 10.46$ 10.46 $ 10.46 عالية طوال الوقت $ 18.76$ 18.76 $ 18.76 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -4.49% تغير السعر (7 أيام) -1.06%

معلومات سوق Ditto Staked Aptos (STAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: