سعر Distracted Dudes (DUDE)
سعر Distracted Dudes (DUDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.00K. يتم تحديث سعر DUDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Distracted Dudes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.03
- تغيير سعر Distracted Dudes خلال اليوم هو -3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Distracted Dudes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Distracted Dudes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Distracted Dudes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Distracted Dudes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.02%
|30 يوم
|$ 0
|-5.02%
|60 يوم
|$ 0
|+21.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Distracted Dudes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
-3.02%
-25.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20
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