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سعر Distracted Dudes (DUDE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.00K . يتم تحديث سعر DUDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Distracted Dudes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.03 - تغيير سعر Distracted Dudes خلال اليوم هو -3.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Distracted Dudes (DUDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Distracted Dudes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Distracted Dudes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Distracted Dudes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Distracted Dudes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.02% 30 يوم $ 0 -5.02% 60 يوم $ 0 +21.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Distracted Dudes (DUDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Distracted Dudes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) -3.02% تغير السعر (7 أيام) -25.05%

معلومات سوق Distracted Dudes (DUDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: