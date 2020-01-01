توكنوميكس DISCO Chicken (DISCO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DISCO Chicken (DISCO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DISCO Chicken (DISCO) Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY. الموقع الرسمي: https://www.discochicken.co اشتر DISCO الآن!

توكنوميكس DISCO Chicken (DISCO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DISCO Chicken (DISCO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.36K $ 13.36K $ 13.36K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.36K $ 13.36K $ 13.36K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00211762 $ 0.00211762 $ 0.00211762 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DISCO Chicken (DISCO)

توكنوميكس DISCO Chicken (DISCO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DISCO Chicken (DISCO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DISCO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DISCO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DISCO، استكشف السعر المباشر لتوكن DISCO!

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