سعر DISCO Chicken (DISCO)
سعر DISCO Chicken (DISCO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 358.52K. يتم تحديث سعر DISCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DISCO Chicken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K
- تغيير سعر DISCO Chicken خلال اليوم هو -8.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر DISCO Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DISCO Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DISCO Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DISCO Chicken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DISCO Chicken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
-8.48%
-56.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.
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