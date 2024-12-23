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سعر DISCO Chicken (DISCO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 358.52K . يتم تحديث سعر DISCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DISCO Chicken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K - تغيير سعر DISCO Chicken خلال اليوم هو -8.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر DISCO Chicken (DISCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DISCO Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DISCO Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DISCO Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DISCO Chicken مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DISCO Chicken (DISCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DISCO Chicken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00211762$ 0.00211762 $ 0.00211762 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) -8.48% تغير السعر (7 أيام) -56.35%

معلومات سوق DISCO Chicken (DISCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: