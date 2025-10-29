معلومات سعر Disco By Matt Furie (DISCO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00134494 $ 0.00134494 $ 0.00134494 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00134494$ 0.00134494 $ 0.00134494 عالية طوال الوقت $ 0.00306541$ 0.00306541 $ 0.00306541 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) +3.10% تغير السعر (7 أيام) -31.75% تغير السعر (7 أيام) -31.75%

سعر Disco By Matt Furie (DISCO) في الوقت الحقيقي هو $0.00110838. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DISCO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00134494، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDISCO على الإطلاق هو $ 0.00306541، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DISCO -0.82% على مدار الساعة الماضية، +3.10% على مدار 24 ساعة، و -31.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Disco By Matt Furie (DISCO)

القيمة السوقية $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Disco By Matt Furie هي $ 1.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DISCO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.12M.