سعر disBalancer (DDOS)
سعر disBalancer (DDOS) المباشر لليوم هو USD 0.01639773. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.66K. يتم تحديث سعر DDOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق disBalancer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19
- تغيير سعر disBalancer خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.81M
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خلال اليوم، كان سعر disBalancer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر disBalancer مقابل USD هو $ -0.0014689234 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر disBalancer مقابل USD هو $ -0.0049246695 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر disBalancer مقابل USD هو $ -0.00558101676852786 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0014689234
|-8.95%
|60 يوم
|$ -0.0049246695
|-30.03%
|90 يوم
|$ -0.00558101676852786
|-25.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر disBalancer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-27.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
disBalancer is a decentralized network protecting from DDoS attacks. It functions as a decentralized infrastructure load balancer with a built-in site where you can rent out excess bandwidth and storage as well as purchase content delivery and DDoS protection services.
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