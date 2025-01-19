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سعر Dirty Street Cats (DIRTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DIRTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dirty Street Cats الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.38 - تغيير سعر Dirty Street Cats خلال اليوم هو +15.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dirty Street Cats (DIRTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dirty Street Cats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dirty Street Cats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dirty Street Cats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dirty Street Cats مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +15.67% 30 يوم $ 0 +58.03% 60 يوم $ 0 +19.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dirty Street Cats (DIRTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dirty Street Cats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00318916$ 0.00318916 $ 0.00318916 تغير السعر (1 ساعة) -2.08% تغير السعر (1يوم) +15.67% تغير السعر (7 أيام) +51.22%

معلومات سوق Dirty Street Cats (DIRTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: