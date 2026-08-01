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سعر Director Lucien المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ LUCIEN هي 80,746 USD. تابع تحديثات أسعار LUCIEN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Director Lucien المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ LUCIEN هي 80,746 USD. تابع تحديثات أسعار LUCIEN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LUCIEN

معلومات سعر LUCIEN

ما هو LUCIEN

الوثيقة البيضاء لـ LUCIEN

الموقع الرسمي لـ LUCIEN

اقتصاد توكن LUCIEN

توقعات سعر LUCIEN

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شعار Director Lucien

سعر Director Lucien (LUCIEN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LUCIEN إلى USD:

$0.00016115
$0.00016115$0.00016115
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Director Lucien (LUCIEN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:59:08 (UTC+8)

سعر Director Lucien اليوم

السعر المباشر لمشروع Director Lucien (LUCIEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUCIEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LUCIEN.

يحتل Director Lucien حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 80,746، مع عرض متداول قدره 500.00M LUCIEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUCIEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00350859، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LUCIEN بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+2.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 141.82.

معلومات سوق Director Lucien (LUCIEN)

$ 80.75K
$ 80.75K$ 80.75K

$ 141.82
$ 141.82$ 141.82

$ 161.49K
$ 161.49K$ 161.49K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Director Lucien هي $ 80.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 141.82. العرض المتداول لـ LUCIEN يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 161.49K.

سجل سعر Director Lucien بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350859
$ 0.00350859$ 0.00350859

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-2.18%

+2.75%

+2.75%

سجل سعر Director Lucien (LUCIEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Director Lucien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Director Lucien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Director Lucien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Director Lucien مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.18%
30 يوم$ 0-10.75%
60 يوم$ 0-2.87%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Director Lucien

Director Lucien (LUCIEN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LUCIEN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDirector Lucien (LUCIEN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Director Lucien نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Director Lucien الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LUCIEN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Director Lucien.

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المصدر Director Lucien (LUCIEN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

نبذة عن Director Lucien

ما هو سعر التداول المباشر لـ Director Lucien اليوم؟

يبلغ سعر تداول Director Lucien الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ LUCIEN؟

سجلت LUCIEN حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Director Lucien اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Director Lucien تحركًا في السعر بنسبة -2.18%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Director Lucien اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Director Lucien بين $ و$، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Director Lucien

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:59:08 (UTC+8)

تحديثات Director Lucien (LUCIEN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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