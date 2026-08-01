سعر Director Lucien اليوم

السعر المباشر لمشروع Director Lucien (LUCIEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUCIEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LUCIEN.

يحتل Director Lucien حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 80,746، مع عرض متداول قدره 500.00M LUCIEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUCIEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00350859، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LUCIEN بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+2.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 141.82.

معلومات سوق Director Lucien (LUCIEN)

القيمة السوقية $ 80.75K$ 80.75K $ 80.75K الحجم (24 ساعة) $ 141.82$ 141.82 $ 141.82 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 161.49K$ 161.49K $ 161.49K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Director Lucien هي $ 80.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 141.82. العرض المتداول لـ LUCIEN يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 161.49K.