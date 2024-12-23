سعر DIOM (DIOM)
سعر DIOM (DIOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.43K. يتم تحديث سعر DIOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DIOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 650.22
- تغيير سعر DIOM خلال اليوم هو -3.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر DIOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DIOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DIOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DIOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DIOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.33%
-3.86%
-7.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We envision a future where individuals reclaim ownership and full control of their data and digital identity. Guided by this vision, DIOM is building an ecosystem designed to empower users to establish self-sovereign identities while facilitating seamless access to decentralized technologies. Dive deep into how $DIOM bridges Web5's vision of self-sovereign identity with Ethereum's programmability. Learn about the Web5 Identity Matrix and how we're reshaping decentralized identity.
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