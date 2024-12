ما هو DIOM ( DIOM )

We envision a future where individuals reclaim ownership and full control of their data and digital identity. Guided by this vision, DIOM is building an ecosystem designed to empower users to establish self-sovereign identities while facilitating seamless access to decentralized technologies. Dive deep into how $DIOM bridges Web5's vision of self-sovereign identity with Ethereum's programmability. Learn about the Web5 Identity Matrix and how we're reshaping decentralized identity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DIOM (DIOM) الموقع الرسمي