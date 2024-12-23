سعر DinoX (DNXC)
سعر DinoX (DNXC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.40K. يتم تحديث سعر DNXC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DinoX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.55
- تغيير سعر DinoX خلال اليوم هو -4.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 160.00M
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خلال اليوم، كان سعر DinoX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DinoX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DinoX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DinoX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.21%
|30 يوم
|$ 0
|+44.44%
|60 يوم
|$ 0
|+7.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DinoX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
-4.21%
-8.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DinoX is a combat and strategy game in a sandbox environment. A beloved gameplay genre blended with a fan-favorite theme of dinosaurs. Players build dino kingdoms, rally resources to expand, build combative skills to occupy others, and due to the benefits of the metaverse, retain true ownership of the game.
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