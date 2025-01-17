سعر DINOSHI (DINOSHI)
سعر DINOSHI (DINOSHI) المباشر لليوم هو USD 0.058407. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DINOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DINOSHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.67
- تغيير سعر DINOSHI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DINOSHI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DINOSHI مقابل USD هو $ -0.0173943405 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DINOSHI مقابل USD هو $ -0.0406407762 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DINOSHI مقابل USD هو $ -0.00639514029490027 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0173943405
|-29.78%
|60 يوم
|$ -0.0406407762
|-69.58%
|90 يوم
|$ -0.00639514029490027
|-9.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DINOSHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DINOSHI is set to become the governance token for DinoLFG , holders will have a unique opportunity to actively participate in the decision-making process. By holding $DINOSHI, you gain the power to vote and influence the direction that DinoLFG takes. This groundbreaking approach to governance is a testament to the project’s commitment to community involvement and decentralized decision-making. Dinoshi, the founder of DinoLFG, is demonstrating unwavering support for the project by allocating his own funds to create the DINO DAO. In an unprecedented move, Dinoshi has pledged 2,000,000 $DINO to the Dino DAO, along with dedicating 15% of the $DINOSHI supply to support its operations. These contributions will be personally financed by Dinoshi, ensuring that $DINOSHI holders have the resources needed to realize their vision of making DinoLFG the world’s premier memecoin.
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