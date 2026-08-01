سعر Dino Tycoon اليوم

السعر المباشر لمشروع Dino Tycoon (TYCOON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TYCOON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TYCOON.

يحتل Dino Tycoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,437، مع عرض متداول قدره 217.50M TYCOON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TYCOON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.069687، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TYCOON بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-9.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.71K.

معلومات سوق Dino Tycoon (TYCOON)

القيمة السوقية $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K الحجم (24 ساعة) $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 314.65K$ 314.65K $ 314.65K إمداد دورة التداول 217.50M 217.50M 217.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dino Tycoon هي $ 68.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.71K. العرض المتداول لـ TYCOON يبلغ 217.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.65K.