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سعر Dino Poker (RAWR) المباشر لليوم هو USD 16.76 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RAWR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dino Poker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K - تغيير سعر Dino Poker خلال اليوم هو +5.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dino Poker (RAWR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dino Poker مقابل USD هو $ +0.868249 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dino Poker مقابل USD هو $ +14.6118305760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dino Poker مقابل USD هو $ +3.1120319960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dino Poker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.868249 +5.46% 30 يوم $ +14.6118305760 +87.18% 60 يوم $ +3.1120319960 +18.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dino Poker (RAWR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dino Poker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 15.53$ 15.53 $ 15.53 24 ساعة مرتفع $ 19.16$ 19.16 $ 19.16 عالية طوال الوقت $ 448.45$ 448.45 $ 448.45 تغير السعر (1 ساعة) -7.42% تغير السعر (1يوم) +5.46% تغير السعر (7 أيام) +6.94%

معلومات سوق Dino Poker (RAWR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: