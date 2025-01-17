سعر Dino Poker (RAWR)
سعر Dino Poker (RAWR) المباشر لليوم هو USD 16.76. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAWR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dino Poker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K
- تغيير سعر Dino Poker خلال اليوم هو +5.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dino Poker مقابل USD هو $ +0.868249 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dino Poker مقابل USD هو $ +14.6118305760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dino Poker مقابل USD هو $ +3.1120319960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dino Poker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.868249
|+5.46%
|30 يوم
|$ +14.6118305760
|+87.18%
|60 يوم
|$ +3.1120319960
|+18.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dino Poker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.42%
+5.46%
+6.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dino Poker is an ERC404 launched by the Based OnChain DInos team. It centers around the Dinos and a game of poker. Using the instant burn and remint features of ERC404 players can trade their playing cards for a better suit. A Poker dapp is currently in development to give daily prizes to holders with certain cards.
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