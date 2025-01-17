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سعر Dinero Staked ETH (PXETH) المباشر لليوم هو USD 3,357.58 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PXETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dinero Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M - تغيير سعر Dinero Staked ETH خلال اليوم هو -0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dinero Staked ETH (PXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinero Staked ETH مقابل USD هو $ -6.439100149918 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinero Staked ETH مقابل USD هو $ -421.8305705740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinero Staked ETH مقابل USD هو $ +277.0198239640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinero Staked ETH مقابل USD هو $ +717.3967242315067 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -6.439100149918 -0.19% 30 يوم $ -421.8305705740 -12.56% 60 يوم $ +277.0198239640 +8.25% 90 يوم $ +717.3967242315067 +27.17%

تحليل سعر Dinero Staked ETH (PXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinero Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,266.12$ 3,266.12 $ 3,266.12 24 ساعة مرتفع $ 3,381.51$ 3,381.51 $ 3,381.51 عالية طوال الوقت $ 12,080.23$ 12,080.23 $ 12,080.23 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.19% تغير السعر (7 أيام) +3.26%

معلومات سوق Dinero Staked ETH (PXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: