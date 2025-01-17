سعر Dinero Staked ETH (PXETH)
سعر Dinero Staked ETH (PXETH) المباشر لليوم هو USD 3,357.58. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dinero Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M
- تغيير سعر Dinero Staked ETH خلال اليوم هو -0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dinero Staked ETH مقابل USD هو $ -6.439100149918 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinero Staked ETH مقابل USD هو $ -421.8305705740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinero Staked ETH مقابل USD هو $ +277.0198239640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinero Staked ETH مقابل USD هو $ +717.3967242315067 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -6.439100149918
|-0.19%
|30 يوم
|$ -421.8305705740
|-12.56%
|60 يوم
|$ +277.0198239640
|+8.25%
|90 يوم
|$ +717.3967242315067
|+27.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinero Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.19%
+3.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pirex ETH is an Ether liquid staking token built on top of the Redacted DAO’s Pirex platform and forms the foundation of the Dinero protocol. It is a two-token system built around ETH staking, consisting of pxETH and apxETH.
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