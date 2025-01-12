سعر DinarTether (DINT)
سعر DinarTether (DINT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.49K. يتم تحديث سعر DINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DinarTether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.73
- تغيير سعر DinarTether خلال اليوم هو +6.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.33M
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خلال اليوم، كان سعر DinarTether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DinarTether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DinarTether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DinarTether مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.03%
|30 يوم
|$ 0
|-26.73%
|60 يوم
|$ 0
|+9.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DinarTether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.11%
+6.03%
-12.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DinarTether is a pioneering cryptocurrency project designed to revolutionize the crypto mining landscape by exclusively catering to GPU/CPU miners. The project's primary objective is to foster decentralization, ensuring a more equitable distribution of coins and upholding the foundational principles of cryptocurrencies. Beyond mining, Dinar Tether envisions its native cryptocurrency as a widely accepted medium of exchange in everyday transactions, seamlessly integrating with platforms like SHEIN, BOUTIQAAT, Talabat, and more. The project stands out for its commitment to environmental sustainability, efficient Layer 2 scaling solutions, and integration with decentralized finance (DeFi) platforms, enhancing its real-world usability and overall market positioning. Dinar Tether's roadmap outlines key milestones, including a secure GPU-optimized mining algorithm, weekly community polls, and a halving schedule, all contributing to its vision of a truly exceptional and globally embraced cryptocurrency.
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