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سعر Dinari UBER (UBER.D) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UBER.D مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dinari UBER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dinari UBER خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dinari UBER (UBER.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari UBER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari UBER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari UBER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari UBER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dinari UBER (UBER.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari UBER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 165.11$ 165.11 $ 165.11 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Dinari UBER (UBER.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: