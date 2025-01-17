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سعر Dinari SPY (SPY.D) المباشر لليوم هو USD 592.75 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPY.D مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dinari SPY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Dinari SPY خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dinari SPY (SPY.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari SPY مقابل USD هو $ +2.5 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari SPY مقابل USD هو $ -11.7527506250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari SPY مقابل USD هو $ +8.0186034500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari SPY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.5 +0.42% 30 يوم $ -11.7527506250 -1.98% 60 يوم $ +8.0186034500 +1.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dinari SPY (SPY.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari SPY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 590.25$ 590.25 $ 590.25 24 ساعة مرتفع $ 594.11$ 594.11 $ 594.11 عالية طوال الوقت $ 608.34$ 608.34 $ 608.34 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) +0.65%

معلومات سوق Dinari SPY (SPY.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: