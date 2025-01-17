شعار Dinari SPY

سعر Dinari SPY (SPY.D)

USD

مخطط سعر Dinari SPY (SPY.D) المباشر

$592.75
$592.75$592.75
+0.40%(1D)

سعر Dinari SPY (SPY.D) لليوم

سعر Dinari SPY (SPY.D) المباشر لليوم هو USD 592.75. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPY.D مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dinari SPY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Dinari SPY خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Dinari SPY (SPY.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari SPY مقابل USD هو $ +2.5 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari SPY مقابل USD هو $ -11.7527506250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari SPY مقابل USD هو $ +8.0186034500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari SPY مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +2.5+0.42%
30 يوم$ -11.7527506250-1.98%
60 يوم$ +8.0186034500+1.35%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Dinari SPY (SPY.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari SPY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 590.25
$ 590.25$ 590.25

$ 594.11
$ 594.11$ 594.11

$ 608.34
$ 608.34$ 608.34

0.00%

+0.42%

+0.65%

معلومات سوق Dinari SPY (SPY.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Dinari SPY ( SPY.D )

SPY dShares (SPY.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world SPY S&P 500 ETF shares

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المصدر Dinari SPY (SPY.D)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة SPY.D إلى العملات المحلية

1 SPY.D إلى AUD
A$954.3275
1 SPY.D إلى GBP
480.1275
1 SPY.D إلى EUR
574.9675
1 SPY.D إلى USD
$592.75
1 SPY.D إلى MYR
RM2,667.375
1 SPY.D إلى TRY
21,060.4075
1 SPY.D إلى JPY
¥92,113.35
1 SPY.D إلى RUB
61,420.755
1 SPY.D إلى INR
51,320.295
1 SPY.D إلى IDR
Rp9,717,211.56
1 SPY.D إلى PHP
34,747.005
1 SPY.D إلى EGP
￡E.29,874.6
1 SPY.D إلى BRL
R$3,580.21
1 SPY.D إلى CAD
C$853.56
1 SPY.D إلى BDT
72,066.545
1 SPY.D إلى NGN
921,844.8
1 SPY.D إلى UAH
25,002.195
1 SPY.D إلى VES
Bs32,008.5
1 SPY.D إلى PKR
Rs165,341.685
1 SPY.D إلى KZT
314,453.875
1 SPY.D إلى THB
฿20,414.31
1 SPY.D إلى TWD
NT$19,507.4025
1 SPY.D إلى CHF
Fr539.4025
1 SPY.D إلى HKD
HK$4,611.595
1 SPY.D إلى MAD
.د.م5,963.065