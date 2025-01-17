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سعر Dinari NFLX (NFLX.D) المباشر لليوم هو USD 866.4 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NFLX.D مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dinari NFLX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Dinari NFLX خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dinari NFLX (NFLX.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari NFLX مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari NFLX مقابل USD هو $ -45.9577548000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari NFLX مقابل USD هو $ +113.7846585600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari NFLX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ -45.9577548000 -5.30% 60 يوم $ +113.7846585600 +13.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dinari NFLX (NFLX.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari NFLX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 866.4$ 866.4 $ 866.4 24 ساعة مرتفع $ 866.4$ 866.4 $ 866.4 عالية طوال الوقت $ 919.69$ 919.69 $ 919.69 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.51%

معلومات سوق Dinari NFLX (NFLX.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: