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سعر Dinari MSFT (MSFT.D) المباشر لليوم هو USD 430.35 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MSFT.D مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dinari MSFT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Dinari MSFT خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dinari MSFT (MSFT.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari MSFT مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari MSFT مقابل USD هو $ -10.6237492050 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari MSFT مقابل USD هو $ +19.1677890000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari MSFT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ -10.6237492050 -2.46% 60 يوم $ +19.1677890000 +4.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dinari MSFT (MSFT.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari MSFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 430.35$ 430.35 $ 430.35 24 ساعة مرتفع $ 430.35$ 430.35 $ 430.35 عالية طوال الوقت $ 452.4$ 452.4 $ 452.4 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +1.34%

معلومات سوق Dinari MSFT (MSFT.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: