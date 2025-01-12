شعار Dinari META

سعر Dinari META (META.D)

USD

مخطط سعر Dinari META (META.D) المباشر

$625.5
$625.5$625.5
0.00%(1D)

سعر Dinari META (META.D) لليوم

سعر Dinari META (META.D) المباشر لليوم هو USD 625.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر META.D مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dinari META الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Dinari META خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Dinari META (META.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari META مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari META مقابل USD هو $ -8.3596198500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari META مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari META مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ -8.3596198500-1.33%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Dinari META (META.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari META: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 625.5
$ 625.5$ 625.5

$ 625.5
$ 625.5$ 625.5

$ 635.47
$ 635.47$ 635.47

0.00%

0.00%

+6.18%

معلومات سوق Dinari META (META.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Dinari META ( META.D )

Meta (Facebook) dShares (META.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Meta Platforms, Inc (formerly Facebook) shares

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المصدر Dinari META (META.D)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة META.D إلى العملات المحلية

1 META.D إلى AUD
A$1,013.31
1 META.D إلى GBP
506.655
1 META.D إلى EUR
606.735
1 META.D إلى USD
$625.5
1 META.D إلى MYR
RM2,808.495
1 META.D إلى TRY
22,142.7
1 META.D إلى JPY
¥98,622.585
1 META.D إلى RUB
63,569.565
1 META.D إلى INR
53,899.335
1 META.D إلى IDR
Rp10,254,096.72
1 META.D إلى PHP
36,904.5
1 META.D إلى EGP
￡E.31,587.75
1 META.D إلى BRL
R$3,828.06
1 META.D إلى CAD
C$900.72
1 META.D إلى BDT
76,642.515
1 META.D إلى NGN
974,297.565
1 META.D إلى UAH
26,564.985
1 META.D إلى VES
Bs33,151.5
1 META.D إلى PKR
Rs174,964.86
1 META.D إلى KZT
331,652.61
1 META.D إلى THB
฿21,692.34
1 META.D إلى TWD
NT$20,710.305
1 META.D إلى CHF
Fr569.205
1 META.D إلى HKD
HK$4,866.39
1 META.D إلى MAD
.د.م6,311.295