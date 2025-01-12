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سعر Dinari META (META.D) المباشر لليوم هو USD 625.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر META.D مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dinari META الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Dinari META خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dinari META (META.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari META مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari META مقابل USD هو $ -8.3596198500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari META مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari META مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ -8.3596198500 -1.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dinari META (META.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari META: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 625.5$ 625.5 $ 625.5 24 ساعة مرتفع $ 625.5$ 625.5 $ 625.5 عالية طوال الوقت $ 635.47$ 635.47 $ 635.47 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +6.18%

معلومات سوق Dinari META (META.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: