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سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D) المباشر لليوم هو USD 194.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOOGL.D مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dinari GOOGL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Dinari GOOGL خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari GOOGL مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari GOOGL مقابل USD هو $ -0.5029964500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari GOOGL مقابل USD هو $ +16.0331990500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari GOOGL مقابل USD هو $ +31.1775386916012 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ -0.5029964500 -0.25% 60 يوم $ +16.0331990500 +8.24% 90 يوم $ +31.1775386916012 +19.09%

تحليل سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari GOOGL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 194.5$ 194.5 $ 194.5 24 ساعة مرتفع $ 194.5$ 194.5 $ 194.5 عالية طوال الوقت $ 198.37$ 198.37 $ 198.37 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +1.05%

معلومات سوق Dinari GOOGL (GOOGL.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: