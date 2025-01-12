شعار Dinari GOOGL

سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D)

USD

مخطط سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D) المباشر

$194.5
$194.5$194.5
0.00%(1D)

سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D) لليوم

سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D) المباشر لليوم هو USD 194.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOOGL.D مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dinari GOOGL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Dinari GOOGL خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOOGL.D مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOOGL.D.

أداء سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dinari GOOGL مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dinari GOOGL مقابل USD هو $ -0.5029964500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dinari GOOGL مقابل USD هو $ +16.0331990500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dinari GOOGL مقابل USD هو $ +31.1775386916012 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ -0.5029964500-0.25%
60 يوم$ +16.0331990500+8.24%
90 يوم$ +31.1775386916012+19.09%

تحليل سعر Dinari GOOGL (GOOGL.D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dinari GOOGL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 194.5
$ 194.5$ 194.5

$ 194.5
$ 194.5$ 194.5

$ 198.37
$ 198.37$ 198.37

0.00%

0.00%

+1.05%

معلومات سوق Dinari GOOGL (GOOGL.D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

ما هو Dinari GOOGL ( GOOGL.D )

Google dShares (GOOGL.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Alphabet Inc Class A shares

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Dinari GOOGL (GOOGL.D)

مستند تقني
الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dinari GOOGL (GOOGL.D)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة GOOGL.D إلى العملات المحلية

1 GOOGL.D إلى AUD
A$315.09
1 GOOGL.D إلى GBP
157.545
1 GOOGL.D إلى EUR
188.665
1 GOOGL.D إلى USD
$194.5
1 GOOGL.D إلى MYR
RM873.305
1 GOOGL.D إلى TRY
6,885.3
1 GOOGL.D إلى JPY
¥30,666.815
1 GOOGL.D إلى RUB
19,767.035
1 GOOGL.D إلى INR
16,760.065
1 GOOGL.D إلى IDR
Rp3,188,524.08
1 GOOGL.D إلى PHP
11,475.5
1 GOOGL.D إلى EGP
￡E.9,822.25
1 GOOGL.D إلى BRL
R$1,190.34
1 GOOGL.D إلى CAD
C$280.08
1 GOOGL.D إلى BDT
23,832.085
1 GOOGL.D إلى NGN
302,959.035
1 GOOGL.D إلى UAH
8,260.415
1 GOOGL.D إلى VES
Bs10,308.5
1 GOOGL.D إلى PKR
Rs54,405.54
1 GOOGL.D إلى KZT
103,127.79
1 GOOGL.D إلى THB
฿6,745.26
1 GOOGL.D إلى TWD
NT$6,439.895
1 GOOGL.D إلى CHF
Fr176.995
1 GOOGL.D إلى HKD
HK$1,513.21
1 GOOGL.D إلى MAD
.د.م1,962.505