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سعر Diminutive Coin (DIMI) المباشر لليوم هو USD 1.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DIMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diminutive Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43 - تغيير سعر Diminutive Coin خلال اليوم هو +15.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Diminutive Coin (DIMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.165528 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.5191853980 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +2.2286683900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.5373397431753896 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.165528 +15.01% 30 يوم $ +0.5191853980 +40.88% 60 يوم $ +2.2286683900 +175.49% 90 يوم $ +0.5373397431753896 +73.34%

تحليل سعر Diminutive Coin (DIMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diminutive Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.993862$ 0.993862 $ 0.993862 24 ساعة مرتفع $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 عالية طوال الوقت $ 42.48$ 42.48 $ 42.48 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +15.01% تغير السعر (7 أيام) -20.64%

معلومات سوق Diminutive Coin (DIMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: