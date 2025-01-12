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سعر Diminutive Coin (DIMI)

USD

مخطط سعر Diminutive Coin (DIMI) المباشر

$1.27
$1.27$1.27
+15.00%(1D)

سعر Diminutive Coin (DIMI) لليوم

سعر Diminutive Coin (DIMI) المباشر لليوم هو USD 1.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diminutive Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43
- تغيير سعر Diminutive Coin خلال اليوم هو +15.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Diminutive Coin (DIMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.165528 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.5191853980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +2.2286683900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.5373397431753896 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.165528+15.01%
30 يوم$ +0.5191853980+40.88%
60 يوم$ +2.2286683900+175.49%
90 يوم$ +0.5373397431753896+73.34%

تحليل سعر Diminutive Coin (DIMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diminutive Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.993862
$ 0.993862$ 0.993862

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 42.48
$ 42.48$ 42.48

--

+15.01%

-20.64%

معلومات سوق Diminutive Coin (DIMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.43
$ 8.43$ 8.43

0.00
0.00 0.00

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المصدر Diminutive Coin (DIMI)

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