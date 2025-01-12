سعر Diminutive Coin (DIMI)
سعر Diminutive Coin (DIMI) المباشر لليوم هو USD 1.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diminutive Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.43
- تغيير سعر Diminutive Coin خلال اليوم هو +15.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.165528 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.5191853980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +2.2286683900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diminutive Coin مقابل USD هو $ +0.5373397431753896 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.165528
|+15.01%
|30 يوم
|$ +0.5191853980
|+40.88%
|60 يوم
|$ +2.2286683900
|+175.49%
|90 يوم
|$ +0.5373397431753896
|+73.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diminutive Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+15.01%
-20.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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