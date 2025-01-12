سعر dillwifit (DILL)
سعر dillwifit (DILL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dillwifit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.59
- تغيير سعر dillwifit خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر dillwifit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dillwifit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dillwifit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dillwifit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.76%
|30 يوم
|$ 0
|-26.38%
|60 يوم
|$ 0
|-20.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر dillwifit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.76%
-12.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
dillwifit coin ($DILL) is the freshest and crunchiest addition to the Solana meme coin market! It's a big DILL!
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