سعر Diligent Pepe (DILIGENT)
سعر Diligent Pepe (DILIGENT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DILIGENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diligent Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.40
- تغيير سعر Diligent Pepe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Diligent Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diligent Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diligent Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diligent Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.43%
|60 يوم
|$ 0
|+0.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diligent Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-10.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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