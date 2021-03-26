توكنوميكس Dignity Gold (DIGAU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dignity Gold (DIGAU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dignity Gold (DIGAU) DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset الموقع الرسمي: https://dignitygold.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1tkjHVczj80JGnf0qdCVZc2abjET2MoDU/view?usp=sharing اشتر DIGAU الآن!

توكنوميكس Dignity Gold (DIGAU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dignity Gold (DIGAU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.51B $ 16.51B $ 16.51B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.22 $ 6.22 $ 6.22 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 السعر الحالي: $ 5.5 $ 5.5 $ 5.5 معرفة المزيد عن سعر Dignity Gold (DIGAU)

توكنوميكس Dignity Gold (DIGAU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dignity Gold (DIGAU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DIGAU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DIGAU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DIGAU، استكشف السعر المباشر لتوكن DIGAU!

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