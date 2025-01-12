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سعر Dignity Gold (DIGAU) المباشر لليوم هو USD 6.04 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DIGAU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dignity Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.88K - تغيير سعر Dignity Gold خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dignity Gold (DIGAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dignity Gold مقابل USD هو $ +0.00042697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dignity Gold مقابل USD هو $ -0.0374661200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dignity Gold مقابل USD هو $ +0.5560417960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dignity Gold مقابل USD هو $ +1.841974552237833 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00042697 +0.01% 30 يوم $ -0.0374661200 -0.62% 60 يوم $ +0.5560417960 +9.21% 90 يوم $ +1.841974552237833 +43.88%

تحليل سعر Dignity Gold (DIGAU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dignity Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.03$ 6.03 $ 6.03 24 ساعة مرتفع $ 6.04$ 6.04 $ 6.04 عالية طوال الوقت $ 6.22$ 6.22 $ 6.22 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.53%

معلومات سوق Dignity Gold (DIGAU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: