سعر Dignity Gold (DIGAU)
سعر Dignity Gold (DIGAU) المباشر لليوم هو USD 6.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIGAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dignity Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.88K
- تغيير سعر Dignity Gold خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dignity Gold مقابل USD هو $ +0.00042697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dignity Gold مقابل USD هو $ -0.0374661200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dignity Gold مقابل USD هو $ +0.5560417960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dignity Gold مقابل USD هو $ +1.841974552237833 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00042697
|+0.01%
|30 يوم
|$ -0.0374661200
|-0.62%
|60 يوم
|$ +0.5560417960
|+9.21%
|90 يوم
|$ +1.841974552237833
|+43.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dignity Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.01%
-0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset
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