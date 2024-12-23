سعر Digix Gold (DGX)
سعر Digix Gold (DGX) المباشر لليوم هو USD 38.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 592.58K. يتم تحديث سعر DGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Digix Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K
- تغيير سعر Digix Gold خلال اليوم هو -7.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.40K
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خلال اليوم، كان سعر Digix Gold مقابل USD هو $ -3.3292298948612 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Digix Gold مقابل USD هو $ -20.5471381500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Digix Gold مقابل USD هو $ -14.8383658500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Digix Gold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3.3292298948612
|-7.95%
|30 يوم
|$ -20.5471381500
|-53.36%
|60 يوم
|$ -14.8383658500
|-38.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Digix Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-7.95%
-22.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DIGIX DAO TOKENS. Our vision for the future is a world operating on Smart Contracts. Indeed, we think this vision will become a reality very soon. In this world, a stable store of value is needed - that's why we created DGX. In order to ensure the success of DGX, we also conceived DGD; a stake in a 'Distributed Autonomous Organisation' that rewards DGD holders based on DGX's success. By participating in the DAO and working on its behalf in curating proposals, you get rewarded based on the usage of DGX in the Ethereum ecosystem. DGD holders use their tokens to decide on proposals, and determine the best way forward for Digix.
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