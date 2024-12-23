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سعر Digix Gold (DGX) المباشر لليوم هو USD 38.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 592.58K . يتم تحديث سعر DGX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Digix Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K - تغيير سعر Digix Gold خلال اليوم هو -7.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.40K

أداء سعر Digix Gold (DGX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Digix Gold مقابل USD هو $ -3.3292298948612 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Digix Gold مقابل USD هو $ -20.5471381500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Digix Gold مقابل USD هو $ -14.8383658500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Digix Gold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3.3292298948612 -7.95% 30 يوم $ -20.5471381500 -53.36% 60 يوم $ -14.8383658500 -38.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Digix Gold (DGX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Digix Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 34.31$ 34.31 $ 34.31 24 ساعة مرتفع $ 41.88$ 41.88 $ 41.88 عالية طوال الوقت $ 207.4$ 207.4 $ 207.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -7.95% تغير السعر (7 أيام) -22.93%

معلومات سوق Digix Gold (DGX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: