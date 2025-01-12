سعر Digitex (DGTX)
سعر Digitex (DGTX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DGTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Digitex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.85
- تغيير سعر Digitex خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Digitex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Digitex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Digitex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Digitex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-34.22%
|60 يوم
|$ 0
|-91.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Digitex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? "Digitex futures exchange" is rebranded to "Digitex Games". DigitexGames is about online games on Polygon blockchain and ability to bridge between Ethereum and Polygon blockchain. What makes your project unique? Digitex Games is so easy to use and this means it's user-friendly for players on Digitex Games. History of your project. previously as Digitex exchange. What’s next for your project? Launching more games on Digitex Games and provide liquidity. What can your token be used for? For playing on Digitex Games at lower fees.
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