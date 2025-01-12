سعر Digitaliga (DIGITA)
سعر Digitaliga (DIGITA) المباشر لليوم هو USD 0.00104544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIGITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Digitaliga الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 358.24
- تغيير سعر Digitaliga خلال اليوم هو +5.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Digitaliga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Digitaliga مقابل USD هو $ -0.0001571014 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Digitaliga مقابل USD هو $ -0.0002947836 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Digitaliga مقابل USD هو $ -0.0015221436022132138 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.74%
|30 يوم
|$ -0.0001571014
|-15.02%
|60 يوم
|$ -0.0002947836
|-28.19%
|90 يوم
|$ -0.0015221436022132138
|-59.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Digitaliga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+5.74%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Creating new and continious revenue channels for sports clubs while incresing communication with clubs and their fans and creating new experiences for fans and sports lovers.
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