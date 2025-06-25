احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر Z مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر Z.

سعر Digital TreaZure (Z) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.79K . يتم تحديث سعر Z مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Digital TreaZure الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Digital TreaZure خلال اليوم هو +2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 749.97M

أداء سعر Digital TreaZure (Z) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Digital TreaZure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital TreaZure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital TreaZure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital TreaZure مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.70% 30 يوم $ 0 -17.64% 60 يوم $ 0 +0.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Digital TreaZure (Z)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital TreaZure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00126611$ 0.00126611 $ 0.00126611 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.70% تغير السعر (7 أيام) -9.18%

معلومات سوق Digital TreaZure (Z)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: