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سعر Digital Standard (DSB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DSB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Digital Standard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.19 - تغيير سعر Digital Standard خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Digital Standard (DSB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Digital Standard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Standard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Standard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Standard مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +111.53% 60 يوم $ 0 -6.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Digital Standard (DSB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Standard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0398683$ 0.0398683 $ 0.0398683 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.35%

معلومات سوق Digital Standard (DSB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: