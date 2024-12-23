سعر Digital Reserve Currency (DRC)
سعر Digital Reserve Currency (DRC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.28K. يتم تحديث سعر DRC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Digital Reserve Currency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.35K
- تغيير سعر Digital Reserve Currency خلال اليوم هو -12.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Digital Reserve Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Reserve Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Reserve Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Reserve Currency مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.42%
|30 يوم
|$ 0
|+8.88%
|60 يوم
|$ 0
|+41.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Reserve Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.10%
-12.42%
-23.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.
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