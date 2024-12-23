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سعر Digital Reserve Currency (DRC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.28K . يتم تحديث سعر DRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Digital Reserve Currency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.35K - تغيير سعر Digital Reserve Currency خلال اليوم هو -12.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Digital Reserve Currency (DRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Digital Reserve Currency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Reserve Currency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Reserve Currency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Reserve Currency مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.42% 30 يوم $ 0 +8.88% 60 يوم $ 0 +41.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Digital Reserve Currency (DRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Reserve Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03003438$ 0.03003438 $ 0.03003438 تغير السعر (1 ساعة) -10.10% تغير السعر (1يوم) -12.42% تغير السعر (7 أيام) -23.99%

معلومات سوق Digital Reserve Currency (DRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: