معلومات سعر Digital Oil Memecoin (OIL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00014797 24 ساعة منخفض $ 0.00017452 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00353663 أدنى سعر $ 0.00010814 تغير السعر (1 ساعة) +2.25% تغير السعر (1يوم) -6.95% تغير السعر (7 أيام) +21.44%

سعر Digital Oil Memecoin (OIL) في الوقت الحقيقي هو $0.00015186. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OIL بين أدنى سعر $ 0.00014797 وأعلى سعر $ 0.00017452، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOIL على الإطلاق هو $ 0.00353663، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010814.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OIL +2.25% على مدار الساعة الماضية، -6.95% على مدار 24 ساعة، و +21.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Digital Oil Memecoin (OIL)

القيمة السوقية $ 147.72K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 147.72K إمداد دورة التداول 998.30M إجمالي العرض 998,295,047.105493

القيمة السوقية الحالية لـ Digital Oil Memecoin هي $ 147.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OIL يبلغ 998.30M، مع إجمالي عرض 998295047.105493. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 147.72K.