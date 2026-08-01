سعر Digital Metals اليوم

السعر المباشر لمشروع Digital Metals (METALS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METALS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل METALS.

يحتل Digital Metals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,016.38، مع عرض متداول قدره 549.22M METALS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METALS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00281992، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك METALS بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Digital Metals (METALS)

القيمة السوقية $ 11.02K$ 11.02K $ 11.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.02K$ 11.02K $ 11.02K إمداد دورة التداول 549.22M 549.22M 549.22M إجمالي العرض 549,220,599.431262 549,220,599.431262 549,220,599.431262

القيمة السوقية الحالية لـ Digital Metals هي $ 11.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ METALS يبلغ 549.22M، مع إجمالي عرض 549220599.431262. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.02K.