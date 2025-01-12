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سعر Digital Financial Exchange (DIFX) المباشر لليوم هو USD 0.098128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DIFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Digital Financial Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.96M - تغيير سعر Digital Financial Exchange خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Digital Financial Exchange (DIFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Digital Financial Exchange مقابل USD هو $ -0.00028915547059441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Financial Exchange مقابل USD هو $ -0.0122927987 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Financial Exchange مقابل USD هو $ -0.0038218500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Financial Exchange مقابل USD هو $ -0.00266291853903242 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00028915547059441 -0.29% 30 يوم $ -0.0122927987 -12.52% 60 يوم $ -0.0038218500 -3.89% 90 يوم $ -0.00266291853903242 -2.64%

تحليل سعر Digital Financial Exchange (DIFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Financial Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.096918$ 0.096918 $ 0.096918 24 ساعة مرتفع $ 0.099848$ 0.099848 $ 0.099848 عالية طوال الوقت $ 0.444$ 0.444 $ 0.444 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -8.17%

معلومات سوق Digital Financial Exchange (DIFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: