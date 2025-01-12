سعر Digital Financial Exchange (DIFX)
سعر Digital Financial Exchange (DIFX) المباشر لليوم هو USD 0.098128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Digital Financial Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.96M
- تغيير سعر Digital Financial Exchange خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Digital Financial Exchange مقابل USD هو $ -0.00028915547059441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Financial Exchange مقابل USD هو $ -0.0122927987 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Financial Exchange مقابل USD هو $ -0.0038218500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Financial Exchange مقابل USD هو $ -0.00266291853903242 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00028915547059441
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.0122927987
|-12.52%
|60 يوم
|$ -0.0038218500
|-3.89%
|90 يوم
|$ -0.00266291853903242
|-2.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Financial Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
-0.29%
-8.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Digital Financial Exchange token (DIFX) is the native token associated with the cryptocurrency exchange DIFX. Based on the Ethereum/Binance Smart Chain blockchain, this digital asset is ERC-20/BEP-20 compliant and decentralized. DIFX's value is dependent in part on the reputation of its crypto exchange.
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