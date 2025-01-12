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سعر Digital Bank of Africa (DBA) المباشر لليوم هو USD 0.00543521 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Digital Bank of Africa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27 - تغيير سعر Digital Bank of Africa خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Digital Bank of Africa (DBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Digital Bank of Africa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Bank of Africa مقابل USD هو $ -0.0001267452 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Bank of Africa مقابل USD هو $ +0.0019024816 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Bank of Africa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001267452 -2.33% 60 يوم $ +0.0019024816 +35.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Digital Bank of Africa (DBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Bank of Africa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 34.76$ 34.76 $ 34.76 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.80%

معلومات سوق Digital Bank of Africa (DBA)

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