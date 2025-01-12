سعر Digital Bank of Africa (DBA)
سعر Digital Bank of Africa (DBA) المباشر لليوم هو USD 0.00543521. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Digital Bank of Africa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27
- تغيير سعر Digital Bank of Africa خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DBA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DBA.
خلال اليوم، كان سعر Digital Bank of Africa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Digital Bank of Africa مقابل USD هو $ -0.0001267452 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Digital Bank of Africa مقابل USD هو $ +0.0019024816 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Digital Bank of Africa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001267452
|-2.33%
|60 يوم
|$ +0.0019024816
|+35.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Digital Bank of Africa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DafriBank Digital LTD is a fully-fledged bank duly licensed and regulated by the Central Bank of Comoros Island and a member of Mwali International Monetary Service Authority of Comoros Island. DafriBank became the first bank in Africa to openly support crypto technology by issuing its market share through DBA crypto currency. The bank recently backed a start-up crypto asset solution DafriXchange Pro.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DBA إلى AUD
A$0.0088050402
|1 DBA إلى GBP
￡0.0044025201
|1 DBA إلى EUR
€0.0052721537
|1 DBA إلى USD
$0.00543521
|1 DBA إلى MYR
RM0.0244040929
|1 DBA إلى TRY
₺0.192406434
|1 DBA إلى JPY
¥0.8569695607
|1 DBA إلى RUB
₽0.5523803923
|1 DBA إلى INR
₹0.4683520457
|1 DBA إلى IDR
Rp89.1017890224
|1 DBA إلى PHP
₱0.32067739
|1 DBA إلى EGP
￡E.0.274478105
|1 DBA إلى BRL
R$0.0332634852
|1 DBA إلى CAD
C$0.0078267024
|1 DBA إلى BDT
৳0.6659762813
|1 DBA إلى NGN
₦8.4660461523
|1 DBA إلى UAH
₴0.2308333687
|1 DBA إلى VES
Bs0.28806613
|1 DBA إلى PKR
Rs1.5203369412
|1 DBA إلى KZT
₸2.8818570462
|1 DBA إلى THB
฿0.1884930828
|1 DBA إلى TWD
NT$0.1799598031
|1 DBA إلى CHF
Fr0.0049460411
|1 DBA إلى HKD
HK$0.0422859338
|1 DBA إلى MAD
.د.م0.0548412689