توكنوميكس DigiMetaverse (DGMV)
معلومات DigiMetaverse (DGMV)
We see how digital lives are becoming more significant, especially with the Metaverse upoin us. We need to act now and bring this opportunity for freedom and security to life for the people who need it most.
Our three elements – DigiThree, DigiLife and DigiWare & DigiAcademy – allow us to focus on the diverse needs of enterprises, consumers and developers, bringing bespoke solutions designed to protect and elevate each audience into the digital future. Among our core team and advisors are some of the pioneers of DigiByte and ThreeFold – open source technologies that form a founding layer of the DigiCorp services.
Our partnership with ThreeFold and use of DigiByte blockchain technology means we can draw on expertise, support and advice from developers within the ThreeFold and DigiByte communities – so you can always count on services backed by industry-leading insight
توكنوميكس DigiMetaverse (DGMV) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DigiMetaverse (DGMV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس DigiMetaverse (DGMV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس DigiMetaverse (DGMV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن DGMV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DGMV التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DGMV، استكشف السعر المباشر لتوكن DGMV!
توقعات سعر DGMV
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