سعر DigiMetaverse (DGMV)
سعر DigiMetaverse (DGMV) المباشر لليوم هو USD 0.00661617. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DGMV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DigiMetaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.98
- تغيير سعر DigiMetaverse خلال اليوم هو +3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DigiMetaverse مقابل USD هو $ +0.00024116 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DigiMetaverse مقابل USD هو $ -0.0015922554 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DigiMetaverse مقابل USD هو $ +0.0059588601 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DigiMetaverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024116
|+3.78%
|30 يوم
|$ -0.0015922554
|-24.06%
|60 يوم
|$ +0.0059588601
|+90.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DigiMetaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
+3.78%
-11.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We see how digital lives are becoming more significant, especially with the Metaverse upoin us. We need to act now and bring this opportunity for freedom and security to life for the people who need it most. Our three elements – DigiThree, DigiLife and DigiWare & DigiAcademy – allow us to focus on the diverse needs of enterprises, consumers and developers, bringing bespoke solutions designed to protect and elevate each audience into the digital future. Among our core team and advisors are some of the pioneers of DigiByte and ThreeFold – open source technologies that form a founding layer of the DigiCorp services. Our partnership with ThreeFold and use of DigiByte blockchain technology means we can draw on expertise, support and advice from developers within the ThreeFold and DigiByte communities – so you can always count on services backed by industry-leading insight
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