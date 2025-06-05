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سعر DIGIKA (DGK) المباشر لليوم هو USD 0.133682 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DGK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DIGIKA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 209.69K - تغيير سعر DIGIKA خلال اليوم هو -2.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DIGIKA (DGK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DIGIKA مقابل USD هو $ -0.0038801968323374 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DIGIKA مقابل USD هو $ +0.0303895280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DIGIKA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DIGIKA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0038801968323374 -2.82% 30 يوم $ +0.0303895280 +22.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DIGIKA (DGK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DIGIKA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.133186$ 0.133186 $ 0.133186 24 ساعة مرتفع $ 0.137632$ 0.137632 $ 0.137632 عالية طوال الوقت $ 0.149783$ 0.149783 $ 0.149783 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -2.82% تغير السعر (7 أيام) -7.51%

معلومات سوق DIGIKA (DGK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: