سعر DIGIKA (DGK)
سعر DIGIKA (DGK) المباشر لليوم هو USD 0.133682. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DGK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DIGIKA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 209.69K
- تغيير سعر DIGIKA خلال اليوم هو -2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DIGIKA مقابل USD هو $ -0.0038801968323374 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DIGIKA مقابل USD هو $ +0.0303895280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DIGIKA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DIGIKA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0038801968323374
|-2.82%
|30 يوم
|$ +0.0303895280
|+22.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DIGIKA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.82%
-7.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DGK Token was born from a bold ambition: revolutionizing freelancing and digital payments through blockchain. By leveraging secure smart contracts, decentralized governance, and a robust economic ecosystem, DGK offers a fast, transparent, and reliable solution for freelancers and businesses worldwide. In today’s gig economy and remote work landscape, traditional platforms impose high fees, slow payments, and a lack of transparency. DGK Token eliminates these barriers with a decentralized, secure, and fair model—empowering all stakeholders. The future of freelancing starts now.
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