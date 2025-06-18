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سعر DigiHealth (DGH) المباشر لليوم هو USD 0.00030022 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.22K . يتم تحديث سعر DGH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DigiHealth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DigiHealth خلال اليوم هو -2.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر DigiHealth (DGH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DigiHealth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DigiHealth مقابل USD هو $ +0.0002884194 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DigiHealth مقابل USD هو $ +0.0005407804 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DigiHealth مقابل USD هو $ +0.00010983013923861814 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.34% 30 يوم $ +0.0002884194 +96.07% 60 يوم $ +0.0005407804 +180.13% 90 يوم $ +0.00010983013923861814 +57.69%

تحليل سعر DigiHealth (DGH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DigiHealth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00029498$ 0.00029498 $ 0.00029498 24 ساعة مرتفع $ 0.00030822$ 0.00030822 $ 0.00030822 عالية طوال الوقت $ 0.00169944$ 0.00169944 $ 0.00169944 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.34% تغير السعر (7 أيام) -20.56%

معلومات سوق DigiHealth (DGH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: