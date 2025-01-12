سعر DigiFinex (DFT)
سعر DigiFinex (DFT) المباشر لليوم هو USD 0.01057631. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DigiFinex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.41K
- تغيير سعر DigiFinex خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DigiFinex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DigiFinex مقابل USD هو $ -0.0003041937 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DigiFinex مقابل USD هو $ -0.0019999241 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DigiFinex مقابل USD هو $ +0.000361745674291716 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0003041937
|-2.87%
|60 يوم
|$ -0.0019999241
|-18.90%
|90 يوم
|$ +0.000361745674291716
|+3.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DigiFinex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-0.05%
-6.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DFT (DigiFinex Token) is DigiFinex digital currency exchange platform, DFT's current token supply is 2.1 Billion. After several token burns, DFT's circulating supply reaches 137,996,103.8958. DFT application scenarios will be reflected in the fee deduction discount, bonus transaction, VIP level privileges, identity brand licensing and other aspects. DFT plays an important role in driving the DigiFinex Ecosystem.
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