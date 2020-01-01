توكنوميكس DIGGER AI (DIGGAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DIGGER AI (DIGGAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DIGGER AI (DIGGAI) DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions. الموقع الرسمي: https://diggerai.io/ الوثيقة البيضاء: https://digger-ai.gitbook.io/digger-ai اشتر DIGGAI الآن!

توكنوميكس DIGGER AI (DIGGAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DIGGER AI (DIGGAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.60K $ 8.60K $ 8.60K إجمالي العرض: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M العرض المتداول: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.60K $ 8.60K $ 8.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DIGGER AI (DIGGAI)

توكنوميكس DIGGER AI (DIGGAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DIGGER AI (DIGGAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DIGGAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DIGGAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DIGGAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DIGGAI!

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