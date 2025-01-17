سعر DIGGER AI (DIGGAI)
سعر DIGGER AI (DIGGAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 496.71K. يتم تحديث سعر DIGGAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DIGGER AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 303.56K
- تغيير سعر DIGGER AI خلال اليوم هو +24.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر DIGGER AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DIGGER AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DIGGER AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DIGGER AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+24.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DIGGER AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.47%
+24.75%
+56.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions.
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