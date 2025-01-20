احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DIE.

سعر Die Protocol (DIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Die Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.64 - تغيير سعر Die Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Die Protocol (DIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Die Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Die Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Die Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Die Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -16.33% 60 يوم $ 0 +4.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Die Protocol (DIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Die Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.26%

معلومات سوق Die Protocol (DIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: