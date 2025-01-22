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سعر Dibs Share (DSHARE) المباشر لليوم هو USD 1.11 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dibs Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.88 - تغيير سعر Dibs Share خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dibs Share (DSHARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dibs Share مقابل USD هو $ -0.003315258071849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dibs Share مقابل USD هو $ -0.1869305490 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dibs Share مقابل USD هو $ -0.2598314640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dibs Share مقابل USD هو $ -0.827034993466026 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003315258071849 -0.29% 30 يوم $ -0.1869305490 -16.84% 60 يوم $ -0.2598314640 -23.40% 90 يوم $ -0.827034993466026 -42.69%

تحليل سعر Dibs Share (DSHARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dibs Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24 ساعة مرتفع $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 عالية طوال الوقت $ 13,206.26$ 13,206.26 $ 13,206.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) +3.23%

معلومات سوق Dibs Share (DSHARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: