سعر Dibs Share (DSHARE)
سعر Dibs Share (DSHARE) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dibs Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.88
- تغيير سعر Dibs Share خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dibs Share مقابل USD هو $ -0.003315258071849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dibs Share مقابل USD هو $ -0.1869305490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dibs Share مقابل USD هو $ -0.2598314640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dibs Share مقابل USD هو $ -0.827034993466026 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003315258071849
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.1869305490
|-16.84%
|60 يوم
|$ -0.2598314640
|-23.40%
|90 يوم
|$ -0.827034993466026
|-42.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dibs Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-0.29%
+3.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DIBS Shares (DSHARE) are one of the ways to measure the value of the DIBS Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DIBS close to peg.
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