سعر Diarrheacoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Diarrheacoin (DIARRHEA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DIARRHEA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DIARRHEA.

يحتل Diarrheacoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,296.4، مع عرض متداول قدره 999.11M DIARRHEA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DIARRHEA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DIARRHEA بمقدار -6.55% خلال الساعة الماضية و-38.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Diarrheacoin (DIARRHEA)

القيمة السوقية $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K إمداد دورة التداول 999.11M 999.11M 999.11M إجمالي العرض 999,113,300.890589 999,113,300.890589 999,113,300.890589

القيمة السوقية الحالية لـ Diarrheacoin هي $ 13.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DIARRHEA يبلغ 999.11M، مع إجمالي عرض 999113300.890589. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.30K.